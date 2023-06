Flamengo garante premiação milionária com classificação às oitavas de final da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:26 Compartilhe

Com a vitória sobre o Aucas, por 4 a 0, o Flamengo confirmou a classificação para as oitavas de final na segunda posição do Grupo A, com 11 pontos. A vaga na próxima fase da Libertadores rendeu altos valores em premiação ao Rubro-Negro. Ao todo, o clube da Gávea embolsará 5 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões na cotação atual.

A premiação envolve 3 milhões de dólares pela presença na fase de grupos da Libertadores, mais 1,25 milhão de dólares pela classificação às oitavas de final e 900 mil dólares pelas três vitórias no Grupo A, sendo todas no Maracanã.

ENTENDA TODA A PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES

Fase de Grupos: US$ 3 milhões (R$ 15 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por vitória

Oitavas: U$ 1,25 milhão (R$ 6,2 milhões)

Quartas: U$ 1,7 milhão (R$ 8,2 milhões)

Semifinal: U$ 2,3 milhões (R$ 10,5 milhão)

Vice-campeão: U$ 7 milhões (R$ 35 milhões)

Campeão: U$: 18 milhões (R$ 90 milhões)

*Em itálico, as premiações que o Flamengo já adquiriu

Agora, o Flamengo espera o sorteio das oitavas de final para conhecer o próximo adversário e o chaveamento do mata-mata da competição. Por estar no Pote 2, o Rubro-Negro enfrentará um dos primeiros colocados dos grupos. Até o momento, esses são os classificados: Racing, Fluminense, Independiente Del Valle, Boca Juniors, Athletico Paranaense e Olimpia.