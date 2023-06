Flamengo: Gabigol treina com o grupo e deve ser relacionado para jogo contra o Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 19:28 Compartilhe

O Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira (23), no Ninho do Urubu, após a goleada sofrida para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A primeira atividade antes da viagem para Santos reservou uma boa notícia: Gabigol participou do treino com o grupo.

O atacante ficou fora do compromisso no Brasileirão por conta de uma lesão no quadríceps da perna direita. Gabi, inclusive, realizou trabalhos específicos de recuperação durante todo o período da Data Fifa.

Recuperado, Gabi tem tudo para integrar os relacionados de Sampaoli para o jogo contra o Santos, neste domingo. O treino desta sexta foi leve, e os jogadores buscaram melhorar a parte tática após o revés no meio de semana.

O Rubro-Negro tem mais um treino marcado antes de viajar para Santos, na manhã deste sábado. À tarde, o Flamengo embarca para a Baixada Santista, onde enfrentar o Peixe, no domingo, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.