Flamengo espera proposta por Matheus França e analisa situação de dupla para a janela

Perto da abertura da janela de transferências, o Flamengo se organiza no mercado em busca de oportunidades. Ao todo, o Rubro-Negro realizou três contratações e, mesmo que tenha batido a meta estipulada, ainda pensa em vendas. A de Matheus França, por exemplo, é considerada iminente no clube após propostas recebidas no início da temporada.

O LANCE! apurou que o Flamengo segue confiante por uma oferta vantajosa nesta janela de transferências. Em dezembro, o Newcastle chegou a oferecer 20 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões), mas recebeu “não” da diretoria rubro-negra. O “número mágico” dos dirigentes é na casa dos 25 milhões de euros, mas ele pode diminuir caso o destino e a proposta agradem o staff de Matheus França.

Vale destacar que, além do Newcastle, outros clubes demonstraram interesse na contratação do garoto do Ninho. O Bayer Leverkusen, da Alemanha, acenou com proposta de 14 milhões de euros, recusada pelo Rubro-Negro. O Crystal Palace, time de John Textor, que também é da SAF do Botafogo, foi mais um a sondar a situação do meia-atacante.

PEDRO E SANTOS EM SITUAÇÕES SEMELHANTES

Além de Matheus França, a diretoria do Flamengo também sabe que receberá propostas pelo atacante Pedro e goleiro Santos. No entanto, a situação é bem diferente da apresentada ao garoto do Ninho. A ideia do departamento de futebol é segurar a dupla o máximo possível, ou seja, uma venda só seria concretizada caso chegasse uma proposta muito vantajosa aos cofres do Rubro-Negro.

Os atletas, inclusive, se dão bem com o restante do grupo. Santos perdeu a condição de titular recentemente, com a ascensão de Matheus Cunha no gol, enquanto Pedro tem “revezado” a vaga no ataque com Gabigol. O atacante é artilheiro do Flamengo em 2023 e esteve na última convocação da Seleção Brasileira, por isso a expectativa por uma proposta.

No caso de Santos, rumores apareceram com relação a um possível ao Athletico Paranaense, clube que o revelou e no qual é ídolo, campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Flamengo, no entanto, não pretende se desfazer do goleiro pelo investimento realizado, de 3 milhões de euros (R$ 15 milhões), além de entender que a equipe precisa ter três jogadores para a posição na sequência da temporada.

No momento, o Flamengo possui três goleiros: Matheus Cunha, Santos e Hugo Souza. No entanto, o terceiro está de saída do clube, a caminho do Estoril, de Portugal. As conversas pelo empréstimo do garoto do Ninho estão em fase final, e o Rubro-Negro receberia 150 mil euros pela transação, que ainda prevê opção de compra de 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Recentemente, o Flamengo encaminhou a contratação de Allan e aguarda os valores serem passados ao papel para firmar o acordo em definitivo com o Atlético-MG. Além do volante, o Rubro-Negro já fechou com Rossi e Luiz Araújo. Ambos chegam ao Rio de Janeiro nesta semana para iniciar processo de adaptação ao elenco no Ninho do Urubu.