Flamengo espera boletim de ocorrência e deve demitir preparador de Sampaoli por justa causa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 10:16 Compartilhe

A vitória do Flamengo foi deixada de lado após o preparador físico Pablo Fernández dar um soco no rosto do atacante Pedro. Com os depoimentos prestados pelos dois na delegacia, o Rubro-Negro se articula para dar os próximos passos.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Mengão!

De acordo com o “O Globo”, o Fla aguarda os trâmites legais, como o boletim de ocorrência feito por Pedro, para formalizar a demissão do preparador físico Pablo Fernández, por justa causa. A saída do profissional é tratada como inevitável, já que o grupo de jogadores saiu em defesa do atacante e não há mais clima para a continuação do argentino.

+ Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!

Fernández é membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli e esteve com o treinador em diversos clubes, como Olympique de Marselha, Atlético-MG, Santos, Sevilla, Celta de Vigo e O’Higgins, do Chile. Até por conta da boa relação entre os dois, Sampaoli está com futuro indefinido no comando do Flamengo.

O Flamengo ainda não se manifestou sobre quais atitudes tomará a partir de agora, seja sobre a permanência de Pablo Fernández (algo inimaginável diante da postura firme do elenco) ou sobre uma troca na comissão técnica. O domingo deve ser de reuniões na Gávea, em busca de uma solução para o caso.