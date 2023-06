Flamengo encaminha renovação com Banco BRB

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Em busca de novos investimentos para os cofres, o Flamengo encaminhou a renovação de contrato com o Banco BRB, seu patrocinador master. As partes são parceiras desde 2020, e as tratativas seguem em andamento para o acerto de um novo vínculo, que será válido por 24 meses – dois anos. A informação foi divulgada por Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

A parceria inicial entre Flamengo e Banco BRB era válida por 36 meses e se encerra no final deste mês. Desta forma, as cláusulas do novo vínculo já estão sendo debatidas, e a expectativa é de que a renovação seja anunciada em breve – até pelo prazo de encerramento do contrato vigente. Atualmente, o BRB paga ao Flamengo cerca de R$ 32 milhões por ano pelo patrocínio master. Os valores do novo acordo não foram divulgados.

Além do patrocínio master, Flamengo e BRB miram também na sociedade do banco digital. Em janeiro deste ano, o Banco Central aprovou a parceria, e o Nação BRB FLA fica sendo gerado por ambas as partes, em condições igualitárias. Na ocasião, os dirigentes do Rubro-Negro comemoraram a liberação.

Dentro do assunto finanças, o orçamento do Flamengo para 2023, inclusive, prevê a maior arrecadação justamente de acordos comerciais (marketing, patrocínio e licenciamento). O Clube da Gávea espera um montante de R$ 295 milhões com o quesito, sendo esta a principal fonte de receita. Direitos de transmissão, com R$ 272 milhões, e Matchday, com R$ 211 milhões, completam as três maiores expectativas de renda do Rubro-Negro.

