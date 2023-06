Flamengo: Em alta, Gerson e Pulgar são destaques e se consolidam como pilares do time de Sampaoli

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 17:43 Compartilhe

Jorge Samapoli segue tentando imprimir sua cara ao Flamengo, mas o processo de colocar a equipe inteira em um esquema de jogo completamente distinto que os jogadores estavam acostumados vem sendo naturalmente instável. Em meio aos altos e baixos da temporada, o técnico tem dois trunfos que se tornaram protagonistas da ‘era argentina’ sob o comando do Fla: Gerson e Pulgar.

A relação entre Jorge Sampaoli e Gerson já era mais estreita, visto que ambos trabalharam juntos no Olympique de Marselha, onde o volante era destaque. Com o entrosamento já alinhado, há o casamento perfeito, visto que o treinador sabe a melhor forma de fazer o jogador render, enquanto o atleta consegue potencializar suas características e ajudar a equipe, tanto dentro de campo, quanto fora dele. O Coringa também atua junto ao elenco para ajudar no processo de entendimento de jogo do argentino.

Erick Pulgar, por sua vez, foi recuperado por Jorge Sampaoli e se tornou peça indispensável para o Flamengo. Com muita habilidade, o Chileno vem sendo responsável por comandar o meio campo, e se destaca principalmnente pelo nível de qualidade na saída de bola. Pulgar, inclusive, vem aprimorando os recursos e tem ajudado também com chutes potentes de fora da área, gols e cobranças de falta.

+ ATUAÇÕES: Gerson comanda o Flamengo e recebe maior nota do time em vitória

A dupla Gerson e Pulgar brilha dentro das quatro linhas e não ganhou os holofotes à toa. O Flamengo não perdeu nenhum jogo em que os dois foram titulares juntos. Em nove partidas, foram sete vitórias e dois empates, um aproveitamento de 85,2%, com 21 gols marcados e cinco sofridos.

Gerson e Pulgar como titulares:

9 jogos

7 vitórias

2 empates

0 derrota

85,2% de aproveitamento

21 gols marcados

5 gols sofridos

Em alta e entrosados, Gerson e Pulgar seguem alinhados para continuar ajudando o Flamengo a se estabilizar na temporada. E o próximo compromisso deles na temporada é o jogo da próxima quinta-feira (28), contra o Aucas, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será disputada no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).