Flamengo e Palmeiras lideram ranking de premiação da Conmebol; mais quatro brasileiros estão no Top-10

A Conmebol divulgou um levantamento com o ranking dos clubes mais premiados nas competições da entidade nesta terça-feira (27). Flamengo e Palmeiras são os líderes da lista, que também conta com mais quatro equipes brasileiras no Top-10: Atlético-MG, Athletico-PR, Grêmio e Santos. Os dados são referentes ao acumulado do período entre 2016 e 2022 na Libertadores e Sul-Americana, com os valores recebidos pelos clubes a cada ano.

A equipe carioca lidera o ranking com 69.726.793 milhões de dólares (cerca de R$ 334 milhões na cotação atual). Em seguida, vem o Alviverde com 69,45 milhões de dólares (cerca de R$ 332 milhões). Com as conquistas das Libertadores de 2019 e 2022, o Flamengo arrecadou um total de 43 milhões de dólares (cerca de R$ 206 milhões). O mesmo acontece com o Palmeiras, que se consagrou campeão da principal competição continental em 2020 e 2021, e somou quase um milhão de dólares a mais.

Segundo a Conmebol, foram distribuídos 1.293.476.858 bilhão de dólares (R$ 6,2 bilhões) a todos os clubes no período acumulado. Na lista divulgada, que tem um total de 15 clubes, outros quatro brasileiros estão no Top-10. Na quarta posição está o Athlético-PR, com 37.854.596 milhões de dólares (R$ 181,4 milhões). Em sétimo lugar está o Grêmio com 30,85 milhões de dólares (R$ 147,9 milhões). Santos e Atlético-MG estão, respectivamente, na nona e 10ª posições com 26,45 milhões de dólares (R$ 126,8 milhões) e 26,025 milhões de dólares (R$ 124,76 milhões).

Analisando a progressão das premiações é interessante perceber que, na Sula, o Furacão ganhou 4,4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) em sua conquista em 2018, e o valor subiu para $ 6,8 milhões (R$32,6 milhões) na campanha vitoriosa em 2021. Além disso, o Grêmio faturou 7,8 milhões de dólares (R$37 milhões) em 2017, quando conquistou a Libertadores. O valor é semelhante ao obtido pelo Boca Juniors por ser finalista em 2018 e depois semifinalista em 2020.

No Top-10 do ranking de clubes mais premiados, ainda estão River Plate-ARG, em terceiro lugar com R$ 237,5 milhões; Boca Juniors-ARG, em quinto com R$ 171,86 milhões; Independiente del Valle-EQU, em sexto com R$ 161,7 milhões; e Nacional-URU em oitavo com R$ 129,3 milhões.

Ainda, no levantamento, após as 10 primeiras posições, estão Libertad, Olimpia e Cerro Porteño, do Paraguai, e Atlético Nacional e Junior Barranquilla, da Colômbia. Na 16ª colocação, está o acumulado dos demais clubes que disputaram as competições da Conmebol. Vale lembrar que, a partir deste ano, a Libertadores e a Sul-Americana passaram a premiar as equipes também por vitórias na fase de grupos. Na Libertadores, o valor é de 300 mil dólares (R$ 1,4 milhão), enquanto na Sula é de 100 mil dólares (R$ 480 mil).

Veja abaixo o ranking completo de premiações da Conmebol (valores em reais):

1. Flamengo: R$ 334 milhões

2. Palmeiras: R$ 332 milhões

3. River Plate: R$ 237,5 milhões

4. Athletico Paranaense: R$ 181,4 milhões

5. Boca Juniors: R$ 171,86 milhões

6. Independiente del Valle: R$ 161,7 milhões

7. Grêmio: R$ 147,9 milhões

8. Nacional: R$ 129,3 milhões

9. Santos: R$ 126,8 milhões

10. Atlético Mineiro: R$ 124,76 milhões

11. Libertad: R$ 119 milhões

12. Atlético Nacional: R$ 112 milhões

13. Junior Barranquilla: R$ 107,7 milhões

14. Cerro Porteño: R$ 107,1 milhões

15. Olimpia: R$ 101,9 milhões