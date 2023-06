Flamengo é multado pela Conmebol por uso de sinalizadores em jogo da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 12:42 Compartilhe

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), por meio da Unidade Disciplinar, multou o Flamengo pelo uso de sinalizadores e bombas no jogo contra o Racing (ARG), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio, disputado no dia 8 de junho, no Maracanã.

O Flamengo foi enquadrado no artigo 12.2 do Código Disciplinar e multado em dólares, cerca de R$ 24 mil na cotação atual. A infração está descrita em regulamento que diz ‘é proibido acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico’.

As punições sobre a utilização de sinalizadores são comuns e recorrentes. Na edição de 2022, por exemplo, em que o Flamengo se consagrou campeão da América, as multas pela mesma infração ultrapassaram o valor de R$ 200 mil. Na época, o Fla foi penalizado pelo uso de pirotecnica nos jogos de ida e volta das quartas de final da Libertadores, contra o Corinthians.

+ Flamengo x Aucas: onde assistir ao vivo, escalações e desfalques do jogo da Libertadores

Apesar da punição, a torcida do Flamengo prepara uma bela festa para o próximo compromisso válido pela Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira (28), o Rubro-Negro vai enfrentar o Aucas, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. A partida vale a classificação e o primeiro lugar do Grupo A – que dá vantagem para o clube no mata-mata.