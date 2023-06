Flamengo e Marinho chegam a acordo para rescisão amigável; atacante fica livre para o Fortaleza

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 22:32 Compartilhe

Chegou ao fim a novela envolvendo o Flamengo e Marinho. Nesta segunda-feira (19), as partes entraram em consenso e chegaram a um acordo para rescisão de contrato de forma amigável. Agora, oficialmente, o atacante não faz mais parte do elenco rubro-negro e se prepara para assinar com o Fortaleza.

Após um longo período de indecisões, Flamengo e Marinho finalmente colocaram fim à desgastada situação. Com o fim do contrato, o jogador irá receber o salário de junho, verbas rescisórias, 13º e férias proporcionais, além de multa de 20% do FGTS. A informação foi divulgada pelo ‘ge’ e confirmada pelo Lance!.

Marinho e Flamengo estavam trocando farpas desde o fim de maio, quando o jogador se recusou a viajar com a delegação para o Chile, onde o Rubro-Negro enfrentaria o Ñublense, pela Libertadores.

De lá para cá, multa, afastamento e notificação extrajudicial pautaram a novela envolvendo as partes. Nesta segunda-feira, quase um mês depois, a situação foi concluída e o jogador arruma as malas rumo a Fortaleza.

Marinho encerra a passagem pelo Flamengo com 60 jogos disputados, seis gols, nove assistências e dois títulos: Libertadores e Copa do Brasil.

