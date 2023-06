Flamengo desperdiça chance de encostar na liderança do Brasileirão; veja situação da tabela

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 0:46 Compartilhe

Nesta quinta-feira (22), o Flamengo perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi o primeiro compromisso oficial após a Data Fifa, mas o Rubro-Negro teve noite para esquecer e desperdiçou a oportunidade de encostar na liderança da tabela.

Se tivesse vencido o Red Bull Bragantino, o Flamengo teria alcançado os 22 pontos e, com isso, chegado à segunda colocação na tabela. Com a derrota, o Rubro-Negro caiu da terceira para a quarta posição, sendo ultrapassado pelo Grêmio. Assim, estão frente do Fla estão: Botafogo, Palmeiras e Grêmio, respectivamente.

VEJA SITUAÇÃO DA TABELA:

Botafogo: 27 pontos

Palmeiras: 22 pontos

Grêmio: 20 pontos

Flamengo: 19 pontos

Atlético-MG: 19 pontos

Fluminense: 18 pontos

São Paulo: 18 pontos

Internacional: 17 pontos

Fortaleza: 17 pontos

Red Bull Bragantino: 17 pontos

Athletico-PR: 16 pontos

Cruzeiro: 14 pontos

Santos: 13 pontos

Bahia: 12 pontos

Corinthians: 12 pontos

Cuiabá: 12 pontos

Goiás: 11 pontos

América-MG: 8 pontos

Vasco: 6 pontos

Coritiba: 4 pontos

Com o resultado, o Flamengo encerra a invencibilidade de 10 jogos, a maior alcançada na temporada 2023. O Rubro-Negro, agora, precisa juntar os cacos e mudar o foco para o próximo desafio: o jogo contra o Santos, no domingo (25).