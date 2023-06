Flamengo define data de inauguração do novo museu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:13 Compartilhe

O Flamengo definiu uma projeção das datas de inauguração do novo museu do clube, localizado na sede social, na Gávea. O Rubro-Negro espera que o espaço esteja aberto ao público na última semana de julho, tendo o dia 25 como base. Depois de longo período de obras, o local está em fase final de construção.

O projeto foi realizado por uma empresa especializada na construção de museus, que já esteve presente em ideias de gigantes do futebol mundial, como Juventus e Benfica. Na inauguração, o local ocupará 1200 metros quadrados da Gávea, com possibilidade de expansão para até 2000 metros quadrados.

O museu deve contar com alta interatividade de torcedores que, inclusive, poderão votar no Hall do Manto, uma pesquisa interativa da TV Globo que prestará homenagem para 11 grandes ídolos do Flamengo. Ao todo, o percurso no local contará com 14 áreas temáticas, e o investimento foi de mais de R$ 20 milhões.

– Tenho certeza de que vamos entregar aos Rubro-Negros do mundo inteiro, e também aos turistas que visitam o Rio de Janeiro, uma atração de nível internacional. O Museu Flamengo não apenas reverencia o passado como serve de inspiração para o futuro. Queremos que a Nação Rubro-Negra, nosso maior patrimônio, faça parte dessa história também – disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.