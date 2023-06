Flamengo convence Atlético-MG, e acerto por Allan fica muito próximo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:39 Compartilhe

O Flamengo encaminhou de vez o acerto pela contratação de Allan, do Atlético-MG. Clubes chegaram a um acordo inicial com o apoio da Bertolucci Sports, que administra a carreira do jogador. Agora, as equipes passam para as fases burocráticas do negócio, com intuito de sacramentar a negociação o mais rápido possível.



Após o recuo para conter a crise causada pela saída de Eduardo Coudet, o Galo aceitou retomar as conversas com o Flamengo e, nesta quinta-feira (22), aceitou oferta do Rubro-Negro por Allan. O LANCE! apurou, no entanto, que a negociação ainda não está 100% finalizada, ou seja, ainda faltam falta aparar algumas arestas.

O Flamengo sempre contou com a vontade de Allan para sacramentar a negociação, e ela foi fundamental para que as conversas chegassem a um final feliz. O Atlético-MG, por sua vez, ciente das dificuldades financeiras que o clube passa, tentou fazer jogo duro, mas acabou aceitando a proposta do Rubro-Negro. Os termos, no entanto, ainda não estão no papel.



Inicialmente, o Galo havia acenado positivamente para a proposta de 7,5 milhões do Flamengo, que também incluia bonificações por metas batidas, mas recuou por conta da crise pela saída de Coudet, já mencionada na matéria. A ideia dos dirigentes do Atlético-MG é de que a operação chegue aos 9 milhões de euros (R$ 46,8 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta.



É importante frisar que o clube mineiro possui 70% do jogador, ou seja, nos moldes apresentados, embolsaria valor na casa dos R$ 6,5 milhões. Com o acordo inicial selado, resta trazer as cifras para o papel e sacramentar de vez a negociação envolvendo o volante, que chegaria ao Rio de Janeiro, se tudo der certo, já na próxima semana para assinar contrato.

Allan em ação durante jogo do Galo (Foto: Pedro Souza/Atletico)

Allan é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que trabalhou com o volante durante a passagem pelo Atlético-MG, em 2020. O jogador chega ao Flamengo para reforçar a marcação e saída de bola da equipe rubro-negra. Ele poderá ser regularizado a partir do dia 3 de julho, momento em que a janela de transferências abre de maneira oficial.



Além do volante, o Flamengo já firmou duas contratações: Augustín Rossi, ex-Al Nassr e Boca Juniors, e Luiz Araújo, que estava no Atlanta United. Ambos chegam ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (26), para iniciar período de adaptação junto ao restante do elenco rubro-negro, no Ninho do Urubu.