Flamengo contrata coordenador de captação da base do Atlético-MG

O Flamengo contratou mais um profissional que trabalhava no Atlético-MG. Depois de tirar o preparador de goleiros Rogério Maia, a pedido de Sampaoli, o Rubro-Negro trouxe Victor Aurélio, coordenador de captação das categorias de base do Galo. O profissional chega ao Rio de Janeiro para exercer a mesma função.

A movimentação busca melhorar ainda mais as categorias de base do Flamengo, que tem sido muito elogiadas por relevar talentos nos últimos anos. Recentemente, o Rubro-Negro vendeu o volante João Gomes, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, por mais de R$ 100 milhões. A informação foi divulgada por Lucas Tanaka e confirmada pelo LANCE!.

Com 36 anos, Victor é nascido e criado no Rio de Janeiro, além de ser formado em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele trabalhou no rival Botafogo por 11 anos, antes de buscar novos desafios no Bahia e, posteriormente, no Atlético-MG. O profissional estava no Galo desde abril de 2021.

