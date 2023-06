Flamengo conta com trunfos para ‘juntar os cacos’ após goleada para o Bragantino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 6:15 Compartilhe

O Flamengo terá pouco tempo para juntar os cacos após a derrota sofrida para o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe se reapresentou no fim da tarde desta sexta-feira (23) e fará mais um treino na manhã de sábado, antes de viajar para Santos. Apesar da instabilidade, o Rubro-Negro tem trunfos para retomar o caminho das vitórias.

O primeiro, e mais importante deles, é o retorno de Gabigol ao time. O atacante realizou trabalhos de recuperação muscular ao longo de toda a Data Fifa, mas não conseguiu se recuperar totalmente da lesão no quadríceps. Agora, o LANCE! entende que ele tem tudo para ser relacionado para o jogo contra o Santos. Matheus França, outro contundido, tem situação mais complicada e ainda é dúvida.

Tendo o camisa 10 à disposição, Sampaoli volta a poder escalar o time que lhe colocou com 10 jogos de invencibilidade. Gabi vinha sendo um pilar no ataque de movimentação do treinador argentino, com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson na armação e municiando as chegadas do atacante rubro-negro.

Em compensação, Matheus França deve desfalcar o Flamengo. O garoto do Ninho não conseguiu se recuperar das dores na lombar. Matheuzinho, outro que passou pelas categorias de base do clube, também está de fora. Ayrton Lucas, Pedro, Vidal, Pulgar e Varela, por sua vez, voltam a ganhar condições de disputar 90 minutos.

Outro ponto é a vontade de dar a volta por cima após a goleada sofrida para o Bragantino. A derrota, além de desperdiçar uma chance de ultrapassar o Palmeiras, acendeu um sinal de alerta na comissão técnica de Sampaoli. No entendimento, a atuação passiva foi muito abaixo da expectativa e deixou todos muito surpresos.

Por isso, mesmo com o tempo curto, é hora de mostrar serviço. Os olhos atentos de Sampaoli estão sob todo o elenco do Flamengo, ainda que poucos atletas tenham se salvado na derrota, como é o caso do goleiro Matheus Cunha. O garoto do Ninho está cada vez mais consolidado e tem a confiança do treinador argentino.

O Rubro-Negro volta a campo neste domingo (25), para enfrentar o Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá às 18h30 (de Brasília), em Vila Belmiro com portões fechado, graças às confusões protagonizadas pela torcida do Peixe no clássico diante do Corinthians. Com um triunfo, o Flamengo pode terminar a jornada na vice-liderança.