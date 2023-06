Flamengo conta com mais três desfalques para enfrentar o Aucas, do Equador, pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:34 Compartilhe

O Flamengo terá três ausências para a partida desta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. São elas: Rodrigo Caio, Pablo e Vidal.

O zagueiro Rodrigo Caio está com uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito. Pablo sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita. O chileno Arturo Vidal sofreu uma entorse no tornozelo direito. Agora, os jogadores se juntam a Matheuzinho e Matheus França na lista de desfalques

CONFIRA A NOTA PUBLICADA PELO FLAMENGO NA ÍNTEGRA:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Rodrigo Caio trata uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito. O atleta Pablo sentiu um desconforto na posterior da coxa direita. O atleta Vidal sofreu uma entorse no tornozelo direito. Os três não foram relacionados para a partida de hoje”.

A bola vai rolar para Flamengo e Aucas, do Equador, às 21h30. O jogo será no Maracanã.