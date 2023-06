Flamengo comete gafe e erra patch de campeão em jogo contra o Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:55 Compartilhe

Neste domingo (25), o Flamengo foi até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Rubro-Negro cometeu uma gafe e utilizou o patch de campeão errado no uniforme.

O Flamengo entrou em campo com o uniforme de número 3, utilizando um patch de Campeão Brasileiro de 2022. Entretanto, o Brasileirão do último ano foi vencido pelo Palmeiras, enquanto o Rubro-Negro ficou com os títulos das Copas do Brasil e Libertadores.

A gafe deixou rubro-negros incrédulos nas redes sociais, e os flamenguistas questionaram muito a preparação do uniforme ‘sem supervisão’ antes de ir a campo. Veja reações: