Flamengo busca aumentar desempenho como visitante em jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 12:18 Compartilhe

Na próxima quinta-feira (22), o Flamengo vai enfrentar o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Rubro-Negro tentará conquistar os três pontos e, de quebra, aumentar o desempenho no ranking de melhores visitantes da atual edição do torneio.

No momento, o Flamengo é o terceiro colocado na tabela, com 19 pontos. Em 10 jogos disputados, o Rubro-Negro disputou seis partidas sob seus domínios e quatro confrontos fora de casa. O desempenho como visitante é de 50% – duas vitórias (Bahia e Vasco) e duas derrotas (Internacional e Athletico-PR).

De olho em um melhor aproveitamento no quesito, o Flamengo vai até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (22). A partida poderá fazer o Rubro-Negro subir no ranking e, de quebra, na tabela de classificação geral do torneio nacional.

+ Veja tabela do Brasileirão

A bola vai rolar para Flamengo e Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, às 21h30 (horário de Brasília). O duelo terá transmissão do Premiere, e você pode acompanhar o tempo real com o Lance!.

E MAIS: