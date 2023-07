Flamengo bate martelo e toma decisão definitiva sobre Jorge Sampaoli

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 22:33 Compartilhe

Jorge Sampaoli continuará no comando técnico do Flamengo. Em reunião na noite deste domingo (30), o técnico confirmou sua permanência no Rubro-Negro após a demissão do preparador físico Pablo Fernández, que agrediu o atacante Pedro depois da vitória contra o Atlético-MG, em Minas Gerais, no sábado (29). Dessa forma, o argentino comanda a atividade no Ninho do Urubu normalmente nesta segunda (31). As informações são da “Espn”.

Sampaoli participou de uma reunião com os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel. A continuação do argentino no comando do Flamengo foi colocada em xeque devido à amizade com Pablo Fernández. Nas redes sociais, a postagem de Sampaoli no instagram sobre o acontecimento não foi bem recebida pelos torcedores, que acharam o tom da mensagem conciliador demais e pouco incisivo. Exames de delito apontaram lesões no rosto e na boca de Pedro.

Após a agressão, o jogador foi até a delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência sobre o caso. Alguns jogadores do Flamengo chegaram a depor, e todos confirmaram a agressão de Pablo contra Pedro. Serviram como testemunhas o zagueiro Pablo, o volante Thiago Maia e o atacante Everton Cebolinha.

De acordo com a reportagem da “Espn”, Sampaoli não chegou a presenciar a cena da agressão. Ao chegar no vestiário, viu a confusão e tentou apaziguar convocando a tradicional roda de oração. Em seguida, ele se encaminhou para a coletiva de imprensa.