Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras… Clubes tratam de negociações em evento de transferências

23/06/2023 - 21:16

Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Botafogo, Santos, Grêmio… Diversos clubes brasileiros participaram nesta semana do evento do TransferRoom em São Paulo, plataforma de mercado do futebol. Esta foi a primeira vez que as reuniões aconteceram no Brasil.

No encontro, em que o Lance! marcou presença, dirigentes, profissionais de scout e empresários estreitaram relações e chegaram a tratar diretamente de negociações.

Além das conversas casuais, os representantes tinham encontros oficiais de 15 minutos em um salão reservado. Quando o tempo acabava, os ‘parceiros’ se alteravam.

Além dos clubes citados, América-MG e Sport enviaram representantes. Clubes europeus, como Manchester City, Manchester United e Notthingham Forest, sul-americanos e da MLS, também marcaram presença. André Mazzuco, diretor executivo do Botafogo, foi um dos principais palestrantes.

?O QUE É O TRANSFERROOM?

Transferoom é uma plataforma de transferências on-line com mais de 650 clubes no mundo.

A ferramenta conecta representantes das equipe integrantes, e os times podem adicionar informações sobre os jogadores negociáveis, além de buscar dados de atletas visando a janela de transferências.

Os clubes usam a plataforma para transferências no futebol. Também temos nossos eventos ‘cara a cara’, como estamos tendo no Brasil agora. São oportunidades para facilitar as negociações e discutir possíveis transferências. Todos os nossos associados têm acesso aos nossos eventos de transferências – disse Frederik Broholt, vice-presidente comercial do TransferRoom, ao L!.