Flamengo anuncia rescisão de contrato com Vidal, que será apresentado como reforço do Athletico-PR

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 12:08 Compartilhe

Na manhã desta quinta-feira (13), o Flamengo anunciou a rescisão de contrato com o volante Arturo Vidal. O chileno, que tinha vínculo com o Rubro-Negro até o fim deste ano, será anunciado como novo reforço do Athletico-PR.

Vidal se despediu de companheiros de equipe e funcionários do Flamengo nesta semana e, já na quarta-feira (12), o jogador viajou para Curitiba, no mesmo dia em que o Mengão eliminou o Furacão nas quartas de final da Copa do Brasil.

Alvo antigo da torcida, o chileno somou apenas uma temporada com as cores do Flamengo. Representando o Rubro-Negro, Vidal disputou 51 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências. O jogador também conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022.

Aos 36 anos, Vidal seu oitavo clube na carreira. O chileno soma passagens por equipes como Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Flamengo.