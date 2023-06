Flamengo anuncia demissão de técnico do futebol feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 22:01 Compartilhe

Na noite desta segunda-feira (26), o Flamengo anunciou a demissão do técnico Luis Andrade do futebol feminino. O treinador deixa o cargo após muitas críticas e uma eliminação para o Santos no Campeonato Brasileiro.

No último domingo (25), o Flamengo perdeu de 4 a 1 para o Santos, no segundo jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino. O placar agregado do mata-mata terminou em 7 a 2 para as santistas, e Luis Andrade não resistiu após o massacre do time paulista.

+ Flamengo espera proposta por Matheus França e analisa situação de dupla para a janela

O técnico português assumiu o Flamengo em dezembro de 2021 e comandou 63 partidas. Ao todo, o time de Luis Andrade conseguiu 39 vitórias, 16 derrotas e oito empates.

CONFIRA A NOTA DO FLAMENGO NA ÍNTEGRA:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que Luis Andrade não é mais técnico da equipe profissional de futebol feminino. Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira”