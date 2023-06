Flamengo anuncia contratação de Luiz Araújo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 21:17 Compartilhe

Poucos minutos antes do jogo contra o Aucas, pela Libertadores, o Flamengo anunciou a compra do atacante Luiz Araújo. O acordo já havia sido divulgado pelo Rubro-Negro, mas, com a chegada do atleta ao Rio de Janeiro, o clube optou por realizar uma apresentação para o atleta nas redes sociais.

Luiz Araújo desembarcou no Rio de Janeiro na tarde da última terça-feira (27), e engrandeceu o Flamengo logo de cara. O atacante foi comprado por cerca de 9 milhões de euros (R$ 45 milhões) e tem contrato com o Rubro-Negro até 2027.

FECHADO COM O MENGÃO! ????⚫ O atacante Luiz Araújo é o mais novo reforço do Flamengo! Brilhe com o Manto! #CRF pic.twitter.com/hb7HF2VGAz — Flamengo (@Flamengo) June 29, 2023

O atacante herdará a camisa 22, que estava vaga após a saída de Rodinei. Ele foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, e agrada pela imposição física, drible e chute com a perna esquerda. Ele foi o primeiro reforço desde que o treinador argentino assumiu o Rubro-Negro, em abril, após a saída de Vítor Pereira.

Vale destacar que o ex-Atlanta United só poderá ser regularizado a partir do dia 3 de julho, momento em que a janela de transferências estará oficialmente aberta. Ainda não há uma data de estreia definida, mas a apresentação no Ninho do Urubu acontecerá na próxima segunda-feira (03). Além dele, o Flamengo contratou Augustín Rossi e está finalizando as tratativas por Allan.