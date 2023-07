Flamengo acerta venda de Matheus França para o Crystal Palace; veja valores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 15:16 Compartilhe

Matheus França está de saída do Flamengo. Após semanas de negociações, o clube rubro-negro aceitou uma proposta do Crystal Palace, da Inglaterra, em uma transação que pode chegar até € 30 milhões (cerca de R$ 155 milhões, na cotação atual).

A informação foi divulgada inicialmente pelo site “ge” e confirmada pelo Lance!. O meia-atacante de 19 anos embarca para a Europa nos próximos dias para se apresentar ao novo clube.

+ Sampaoli corre risco de demissão no Flamengo? Entenda a situação

Valores da venda de Matheus França:



✔ € 20 milhões, R$ 104 milhões, fixos

✔ € 5 milhões, R$ 26 milhões, em bônus

✔ € 5 milhões, R$ 26 milhões, se o atletar for “Bola de Ouro”

Além dos valores citados acima, o Flamengo terá direito a 20% de “mais-valia”, em caso de venda futura de Matheus França.

+ Imagem forte: veja detalhes do boletim de ocorrência feito por Pedro

As conversas com o Crystal Palace aconteciam desde o primeiro semestre. O Flamengo trabalhava com um valor mínimo de € 25 milhões para liberar Matheus França. Cria do Fla, o jovem é um sonho antigo de John Textor, um dos sócios do Crystal Palace.

Cabe destacar que, além da proposta do Crystal Palace, o Chelsea também manifestou interesse em Matheus França. Os Blues, no entanto, planejavam emprestar o atleta ao Strasbourg, da França, nesta primeira temporada.

Matheus França estreou na equipe principal do Flamengo em 2021, quando tinha 17 anos. Ele deixa o clube com 53 partidas disputadas e nove gols marcados. O último foi na vitória sobre o Bahia por 3 a 2, em Salvador, no dia 13 de maio.