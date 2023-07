Flaco López completa um ano de estreia no Palmeiras em reencontro com o América-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 7:44 Compartilhe

José Manuel López foi anunciado pelo Palmeiras em junho de 2022, mas acabou fazendo a sua estreia com a camisa do Palmeiras somente no final de julho, na vitória do Verdão por 1 a 0 em cima do América-MG, no Independência, em confronto válido pelo Brasileirão 2022.

O argentino chamou a atenção da torcida ao entrar no segundo tempo de partida e demonstrar boa técnica e contribuir para que o atual campeão brasileiro vencesse o Coelho naquela oportunidade.

Na partida seguinte fora de casa, diante do Ceará, Flaco marcou um belo gol e aumentou ainda mais a expectativa da torcida que estava carente por um verdadeiro camisa 9.

Praticamente um ano depois, o Verdão volta a reencontrar o América-MG em Minas pelo Brasileiro e Flaco celebra o seu primeiro aniversário com a camisa do Verdão ainda lutando para dar certo com a camisa do Palmeiras.

José Manuel López custou cerca de 14 milhões de dólares aos cofres alviverdes, o que fez com que ele entrasse para a história do clube como contratação mais cara nos 109 anos de Palestra Itália.

Ao longo dos seus um pouco mais de 365 dias no clube, Flaco perdeu um pouco de espaço na temporada passada, chegando a virar até meme na torcida por conta de um lance bizarro diante do São Paulo, quando acabou tropeçando nas próprias pernas.

2023 começou e Flaco viu Endrick nascer como mais um concorrente por uma vaga no ataque, e só foi receber chances como titular na estreia do Verdão na Libertadores, quando o atacante fez um belíssimo gol diante do Bolívar na altitude de La Paz.

Flaco seguiu como titular e marcou por mais três jogos consecutivos e por quatro competições diferentes, e mais uma vez a torcida acreditou que agora ele deslancharia com a camisa alviverde.

Porém, Abel Ferreira não deu muito mais minutos para o camisa 18, que pode ser titular diante do América-MG neste domingo (31).

Flaco completa um ano de Palmeiras com 37 jogos, seis gols e três títulos com a camisa do Palmeiras, e seu contrato vai até julho de 2027.