Fique acordado! Veja lista de principais jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo feminina vai começar e os torcedores estão na expectativa da Seleção Brasileira conquistar o título inédito na despedida da Marta. Com início programado para dia 20 de julho, o Mundial traz grandes jogos para os torcedores assistirem, mas com horários inusitados.

Os Estados Unidos é a maior seleção feminina da história, com quatro título, tendo vencido as duas últimas edições. A Alemanha não fica para traz, com duas conquistas, tendo, inclusive, vencido o bicampeonato diante do Brasil, em 2007. Os jogos de ambas as seleções na fase de grupos valem a pena ficar acordado para assistir, assim como os da Seleção Brasileira

Confira o Top 10 jogos que valem ficar acordado (horários de Brasília)

1ª RODADA

21/07/2023

22h00 – EUA x Vietnã

23/07/2023

07h00 França x Jamaica

24/07/2023

03h00 – Itália x Argentina

05h30 – Alemanha x Marrocos

2ª RODADA

26/07/2023

22h00 – EUA x Holanda

28/07/2023

05h30 – Inglaterra x Dinamarca

30/07/2023

06h30 – Alemanha x Colômbia

3º RODADA

01/08/2023

04h00 – Portugal x Estados Unidos

02/08/2023

07h00 – Panamá x França

03/08/2023

07h00 – Coréia do Sul x Alemanha

JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

24/07/2023

08h00 – Brasil x Panamá

29/07/2023

07h00 – França x Brasil

02/08/2023

07h00 – Jamaica x Brasil