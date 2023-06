!Fim do suspense! Sexo do bebê é anunciado em chá revelação de Neymar e Bruna Biancardi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 18:44 Compartilhe

!O suspense chegou ao fim! Neymar e Bruna Biancardi estão esperando uma menina. O casal organizou um chá de revelação do sexo do bebê neste sábado (24), na casa do astro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Em postagem conjunta nas redes sociais, a influenciadora e o jogador mostraram o momento da descoberta, quando Davi Lucca, filho do craque do Paris Saint-Germain, apertou um botão e surgiram confetes com a cor rosa.

– Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente! – escreveu Bruna.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar

O evento contou com uma decoração luxuosa com predomínio da cor branca, utilizada também nas roupas do casal e de convidados. Os amigos e familiares de Neymar e Bruna puderam aproveitar um cardápio recheado de opções de entradas, almoço, jantar e sobremesa.

Bruna Biancardi revelou que estava grávida de Neymar em abril deste ano. Se considerarmos esse mês o início da gestação, o bebê deve nascer entre dezembro e janeiro. Davi Lucca, filho do jogador de 11 anos e fruto do relacionamento com Carol Dantas, agora terá uma irmã mais nova.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Após dias conturbados, Neymar e Bruna Biancardi aproveitaram lado a lado o chá de revelação, aparentemente resolvidos. Durante a semana, a influenciadora Fernanda Campos revelou que se envolveu com o atleta nas vésperas do Dia dos Namorados. Na última quarta-feira (21), o craque do Paris Saint-Germain escreveu uma “carta aberta” pedindo desculpas à futura mãe do seu filho. No dia seguinte, os dois foram vistos juntos no leilão para arrecadar fundos ao Instituto Neymar Jr, em São Paulo.