Fim de jejum! Raphael Veiga volta a marcar pelo Palmeiras e quebra sequência negativa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 7:52 Compartilhe

Na vitória do Palmeiras por 3 a 1 diante do Fortaleza neste sábado (22), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Raphael Veiga finalmente conseguiu interromper uma sequência de partidas sem balançar a rede. Tendo anotado o segundo gol do Verdão no jogo, o camisa 23 voltou a marcar após 12 duelos. Sua última ‘vítima’ havia sido justamente o Leão do Pici, no dia 17 de maio, pela Copa do Brasil.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

O meia teve uma grande oportunidade de quebrar o jejum de gols na partida contra o Internacional, mas a chance foi desperdiçada. Com o gol deste sábado, Veiga finalmente colocou um ponto final no que vinha sendo seu maior período sem marcar desde 2020, quando balançou a rede contra o Mirassol, no dia 16 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, e só foi voltou a anotar um gol 14 jogos depois.

Mesmo não apresentando boas atuações nos últimos jogos, o camisa 23 segue sendo o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 12 gols, e também o jogador do time com assistências, também com 12.

Essas estatísticas evidenciam a importância do meia para o Verdão como um todo, já que assim como Veiga tem tido um desempenho abaixo do normal, a equipe de Abel Ferreira também não vem colecionando bons resultados. Com a vitória diante do Fortaleza, o Palmeiras ‘respirou’, mas o retrospecto ainda não é positivo: somou apenas duas vitórias nos últimos nove jogos, contando a eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo.

+ Veiga confirma propostas a jogadores do Palmeiras, mas nega abalo psicológico: ‘Somos maduros’

Com o resultado, o Palmeiras foi a 28 pontos na tabela e subiu para a quarta colocação do Brasileirão. Na próxima rodada, o Verdão visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), no domingo (30), às 16h (de Brasília).