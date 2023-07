!Fim da novela! Grêmio toma decisão sobre possível contratação de Luan, do Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 1:01 Compartilhe

A novela sobre uma possível volta do meia-atacante Luan ao Grêmio chegou ao fim. A diretoria do clube gaúcho desistiu de contar com o atleta, atualmente no Corinthians. A informação foi publicada inicialmente pelo ‘ge’ e confirmada pelo Lance!.

O maior interessado na volta do jogador era o técnico Renato Portaluppi, que tinha o desejo de recuperar o futebol do atleta, em baixa desde 2018, ano seguinte em que foi eleito ‘Rei da América’. O título da Libertadores pelo Imortal, em 2017, foi fundamental para que o profissional ganhasse o prêmio individual. Renato era o treinador da equipe na ocasião.

No entanto, a direção gremista chegou a conclusão que a volta de Luan seria prejudicial para o elenco, já que a necessidade é a contratação de atletas que cheguem em condições de jogo, o que não é o caso do ex-camisa 7 do Tricolor, que não entra em campo desde novembro do ano passado, quando passou três meses emprestado pelo Timão ao Santos.

Em nenhum momento o Grêmio fez contato com o Corinthians, que aguardou a comunicação e, inicialmente, se mostrou até mesmo disposto a fazer um acordo semelhante ao que fez com o Peixe, na última temporada. No primeiro momento, a equipe alvinegra aceitaria dividir os salários do atleta, que corresponde a R$ 800 mil mensais. Porém, a ideia dos gremistas era que o próprio jogador chegasse a um acordo com os paulistas para a rescisão do contrato, além de aceitar receber uma quantia salarial inferior em Porto Alegre.

Somente em relação ao vencimentos, Luan teria que abrir mão de R$ 4 milhões, já que tem vínculo com o Timão até o dia 31 de dezembro. Além disso, o clube alvinegro deve R$ 4,9 milhões em direitos de imagem atrasados.