Fim da ‘maldição’? Taróloga aponta futuro do São Paulo após fechar ciclo contra o Tigre

Nesta terça-feira (27), um ciclo que a torcida do São Paulo espera há quase 11 anos se completará. O Tricolor enfrenta o Tigre, no Morumbi, às 21h30, pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, finalmente ‘encerrando’ a espera pelo final do jogo contra o clube argentino, pela final da Sula em 2012, que terminou no intervalo com vitória do São Paulo.

Desde aquela época, muitos são-paulinos afirmam que o São Paulo está ”zicado’ por essa situação. Buscando responder essa pergunta, o Lance! consultou a taróloga Mariana Fonseca, do canal MF Tarot, que faz previsões sobre momentos e resultados no futebol utilizando o tarôt. Para a profissional, o Tricolor trilhará um caminho diferente após a partida contra o Tigre, abrindo possíveis bons caminhos para conquistas.

Mariana tirou cinco cartas para explicar a questão: buquê, caminhos, pássaros, cachorro e árvore, nessa ordem. A taróloga explicou os significados das cartas e também a ordem que elas foram tiradas.

– O buquê traz notícias boas, felicidade, harmonia. A árvore, espelhando um com o outro, traz cresimento, entâo uma surpresa, renovação, uma energia fluindo, vindo positiva e crescendo. Já os caminhos exigem escolhas sábias feitas por uma figura muito confiável, que seria a carta do cachorro. Eu acredito que essa figura seja Dorival, ent~çao ele fazendo esclhas muito boas táticas, abrindo caminhos e fazendo o São Paulo crescer. Centralizados, temos os pássaros, que mostra organização efetiva, comunicaçâo pontente dentro de campo, harmonia da equipe e possibilidades de melhorias, com chances de ir longe em campeonatos. Será campeão? Não tenho uma carta que mostra isso, mas tenho uma energia positiva e melhoria vindo para o Sâo Paulo – explicou Mariana.

A carta dos pássaros foi destacada pela taróloga, já que foi a carta centralizada pela profissional.

– A carta dos pássaros é potente, é ‘para voar’, ter harmonia, felicidade, colher frutos em equipe. São cartas positivas, boas, que dão confiança e esperança para o São Paulo – finalizou Mariana.

Para a torcida do São Paulo, resta aguardar para que o tarôt tenha acertado na previsão. Além da Copa Sul-Americana, o Tricolor ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil nesta temporada.