Filho mais velho de LeBron James sofre parada cardíaca durante treino de basquete

Filho mais velho do astro LeBron James, o jovem Bronny James, de 18 anos, sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete, conforme informado pelo comunicador Shams Charania, especialista do esporte nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa norte-americana, Bronny estava treinando nesta segunda-feira (24), no Galen Center, onde a equipe da USC, faculdade do jovem, joga, quando passou mal e foi levado inconsciente para um hospital.

De acordo com um porta-voz da família James, Bronny não está mais na UTI e seu quadro de saúde é considerado estável.

“Ontem [segunda-feira], enquanto treinava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu tratar Bronny e levá-lo ao hospital. Ele agora está em condição estável e não está mais na UTI. Pedimos respeito e privacidade para a família James e atualizaremos a mídia quando houver mais informações. LeBron e Savannah [mãe do jovem] desejam publicamente enviar seus mais profundos agradecimentos à equipe médica e atlética da USC por seu incrível trabalho e dedicação à segurança de seus atletas”, disse o porta-voz.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0

