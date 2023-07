Fifa repassa US$ 18,6 milhões a clubes da Itália por Copa de 22

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 13/07/2023 - 14:52 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A Fifa anunciou nesta quinta-feira (13) que 440 clubes de futebol, entre eles 27 da Itália, se beneficiaram com um repasse da entidade pela presença de seus jogadores na Copa do Mundo do Catar.

Ao todo, US$ 209 milhões foram distribuídos pela entidade máxima do futebol, sendo que um total de US$ 18,6 foram encaminhados para os times italianos.

A Juventus é a equipe que mais lucrou com o repasse da Fifa, pois embolsará pouco mais de US$ 3 milhões. Atrás da Velha Senhora ficaram Inter de Milão (US$ 2,29 milhões) e Milan (US$ 1,59 milhão).

“O programa é um exemplo claro de como a Copa do Mundo tem um impacto positivo no futebol de clubes em todo o mundo”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

O mandatário ítalo-suíço ainda destacou que o total de contribuições das próximas duas edição da competição podem chegar a pelo menos US$ 355 milhões. (ANSA).