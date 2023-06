Fifa divulga sede do Mundial de Clubes 2023; campeonato será realizado em dezembro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:15 Compartilhe

A Fifa e a Federação da Arábia Saudita (SAFF) anunciaram, na tarde desta segunda-feira (26), a nova sede para o Mundial de Clubes de 2023: Jidá. Inicialmente, o país já tinha sido escolhido, faltava apenas a cidade. A disputa será entre os dias 12 a 22 de dezembro.

A partir de 2025, o campeonato terá um novo formato, passando a ser disputado a cada quatro anos, semelhante à Copa do Mundo. Na edição deste ano, a formula permanece a mesma. O Mundial de Clubes será composto por sete clubes, com os vencedores de cada continente, além do Al-Ittihad, novo clube de Karim Benzema, como representante do país-sede.

Urawa Red, da Ásia, Al Ahly, da África, Manchester City, da Europa, León, do México e Auckland, da Oceania, são os vencedores dos cinco continentes, faltando apenas o campeão da Libertadores, para a vaga da América do Sul.

– Acreditamos que sediar eventos internacionais como a Copa do Mundo de Clubes da Fifa oferece uma oportunidade de expandir ainda mais o jogo e inspirar torcedores novos e existentes, ao mesmo tempo em que mostra ao mundo a cultura hospitaleira saudita e sua enorme paixão pelo futebol. Trabalhando em estreita colaboração com a FIFA, estamos prontos para oferecer um torneio excepcional e uma experiência inesquecível para jogadores e torcedores – disse Yasser Al Misehal, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita