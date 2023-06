Fifa define sede do Mundial de Clubes 2025, que contará com a participação de 32 equipes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 12:50 Compartilhe

A Fifa definiu os Estados Unidos como sede do novo Mundial de Clubes que será realizado em 2025. A competição contará com 32 equipes, sendo que Palmeiras e Flamengo possuem participação garantida no torneio por conta dos títulos da Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente.

A Conmebol tem direito a seis vagas, sendo que quatro delas serão preenchidas com os campeões da Libertadores entre 2021 e 2024. Em entrevista coletiva, Gianni Infantino, presidente da Fifa, elogiou o novo modelo da competição e acredita em um torneio mais democrático por conta de sua expansão.

– A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 será o auge do futebol profissional masculino de elite e, com a infraestrutura necessária e um grande interesse local, os Estados Unidos são o anfitrião ideal para dar início a este novo torneio global. Com alguns dos principais clubes do mundo já qualificados, torcedores de todos os continentes trarão sua paixão e energia para os Estados Unidos daqui a dois anos para este marco significativo em nossa missão de tornar o futebol verdadeiramente global.

Além do Mundial de Clubes, os Estados Unidos irão sediar a Copa América 2024 e a Copa do Mundo 2026 ao lado do México e Canadá. A última vez que o país sediou um evento de importância global no futebol foi em 1994, quando a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato mundial.