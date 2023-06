Fica, professor! Torcida do Botafogo faz mutirão para Luís Castro recusar ‘proposta absurda’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:22 Compartilhe

As cartas estão na mesa. Luís Castro recebeu uma “proposta absurda” financeiramente do Al Nassr para deixar o Botafogo, e balançou. O Lance! apurou que John Textor, dono da SAF do Glorioso, tenta segurar o português como pode. O americano conta com a torcida do Alvinegro como trunfo para a permanência e, através das redes sociais, os botafoguenses decidiram entrar na briga.

Na tarde desta segunda-feira, a #FicaLuisCastro entrou para os termos mais mencionados do Twitter. A preocupação alvinegra consiste na campanha irretocável no Brasileirão até aqui: são 10 vitórias em 12 jogos e 30 pontos conquistados, sendo líder isolado da competição.

O principal trunfo de John Textor para a permanência é a simbiose entre Luís Castro, clube e, principalmente, torcida. Fontes ligadas ao treinador revelaram que ele está muito feliz no Rio de Janeiro, é querido pelo elenco, por funcionários e vive lua de mel com os alvinegros. A liderança do Brasileirão é só mais uma prova do excelente momento.

Veja as reações dos botafoguenses:

O homem ja está em contato direto com Luis Castro, fiquem tranquilos! #FicaLuisCastro pic.twitter.com/72k8P74yw7 — Matheus Costa ???????? (@imatheuscosta) June 26, 2023

Fique e caminhe para um futuro glorioso junto ao clube. Fique e entre num caminho que o leva para o muro de General Severiano.#FicaLuisCastro pic.twitter.com/lTXesaCFue — Central Botafogo (@CentralBotafogo) June 26, 2023

#FicaLuísCastro Hoje você é o melhor treinador do Brasil e se você ficar com toda certeza o Botafogo será campeão brasileiro. pic.twitter.com/GmZpwzKb7A — Várzea FC10 (@VarzeaFC10) June 26, 2023

“Luis Castro é meu sócio e é o líder do nosso projeto” — John Textor, 2022. E o @luiscastrocoach segue sendo um dos pilares do projeto do @Botafogo – de reerguimento do Mais Tradicional, o Glorioso! Sua saída prematura seria muito ruim Nosso apoio incondicional #FicaLuisCastro pic.twitter.com/HS3GIhXtzB — Vitor Falcone ★彡 (@VitorFalcone) June 26, 2023

Não é possível que ele vai abandonar essa felicidade.#FicaLuisCastro pic.twitter.com/pQOlc08qjk — Dalva ★彡 (@bfrdalva) June 26, 2023