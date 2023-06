FIA pede explicações à Fórmula 1 sobre presença de Neymar na pista do GP da Espanha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 15:38 Compartilhe

A presença de Neymar e outras celebridades na pista durante o GP da Espanha deixou a Federação Internacional de Automobilismo insatisfeita. Ter famosos circulando no paddock durante a realização de corridas sempre foi bem comum, no entanto, a questão passou a ser um problema após o atacante permanecer no gramado ao lado da reta principal do Circuito de Barcelona-Catalunha, durante a volta de apresentação dos carros. Essa ação chamou a atenção da entidade, sendo uma das principais pautas na reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor desta terça-feira (19).

– Precisamos aprender com o incidente no GP da Espanha. A FIA recebeu a garantia de Stefano Domenicali (presidente da Fórmula 1) de que estão sendo tomadas medidas para assegurar que o incidente não se repita. É um problema não apenas na Fórmula 1, mas na Fórmula E, WEC (Mundial de Endurance) e outras categorias, de acordo com minhas experiências recentes, pelo número excessivo de pessoas no grid em alguns eventos – declarou Ben Sulayem, presidente da organização.

Os convidados costumam fazer visitas no grid durante os preparativos para a corrida, assim como há presença de engenheiros e jornalistas na pista. O incidente com o jogador do PSG, foi uma falha na aplicação dos protocolos de segurança na categoria. Nele, diz que “qualquer ato inseguro ou falha em tomar medidas razoáveis, resultando assim em uma situação de risco” e “falha em não seguir as instruções dos oficiais relevantes para a realização segura e ordenada do evento”.

Esta temporada está sendo marcada pelos problemas de segurança durante as corridas. No GP da Austrália, em Abril, os comissários abriram uma investigação contra os organizadores da etapa após uma invasão na pista após o fim da corrida no Circuito Albert Park. Semanas depois, no Azerbaijão, o piloto Esteban Ocon quase atropelou um funcionário da FIA. Em relação a esse incidente, a organização se desculpou apesar de não impor punições.

