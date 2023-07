Fernando Diniz será técnico interino da seleção até a chegada de Ancelotti, diz site

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 14:38 Compartilhe

Fernando Diniz foi escolhido como o novo treinador da Seleção Brasileira, de acordo com informações divulgadas pelo “ge”. Fontes ligadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmam que o atual comandante do Fluminense acertou para assumir o cargo de forma interina, enquanto a entidade aguarda a possível contratação de Carlo Ancelotti para liderar o ciclo até a Copa do Mundo de 2026.

O contrato de Fernando Diniz com a seleção terá uma duração de seis meses ou um ano, dependendo da disponibilidade do italiano em deixar o Real Madrid. O acordo estabelecido nas negociações é que Diniz concilie suas atividades no Fluminense e se apresente nas datas FIFA para assumir o comando da equipe nacional.

A CBF entrou em contato com o clube para tratar da liberação do treinador, e a resposta foi que isso só ocorreria mediante o pagamento de uma multa. No entanto, as partes chegaram a um consenso sobre o assunto. Dessa forma, o Fluminense não será prejudicado em momentos importantes da temporada, como nos jogos eliminatórios da Libertadores.

Ainda não há uma definição se Fernando Diniz permanecerá na comissão técnica da Seleção após a chegada de Carlo Ancelotti. O primeiro compromisso do novo treinador será a abertura das eliminatórias em setembro. Durante a data FIFA de 4 a 12 de setembro, o Brasil enfrentará a Bolívia em casa, em local a ser definido, e visitará o Peru, em Lima.