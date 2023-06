Fernanda Campos dá detalhes de encontro com Neymar, e diz que tem provas em vídeo: ‘Foi na casa dele’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:38 Compartilhe

A influencer Fernanda Campos, que alega ter ficado com Neymar no Dias dos Namorados, deu entrevista para o “Domingo Espetacular”, da Record, com detalhes da suposta traição do jogador, que namora Bruna Biancardi. Segundo Fernanda, Ney teria insistido para te rum encontro com ela, que teria acontecido em um apartamento do atleta.

– O apartamento é dele, tinham coisas pessoais dele. Muitas pessoas acharam que a gente se encontrou fora, em hotel ou motel, mas a gente se encontrou no apartamento dele, foi na casa dele – disse.

A influencer disse ainda que no momento da visita dela, Neymar não estava sozinho no local. Ela filmou o espaço, com uma suposta permissão de dono da casa, que teria deixado, segundo ela, por confiar na jovem. Fernanda disse que as provas estão guardadas para serem usadas caso Neymar afirme na imprensa que ela estaria mentindo.

– Eu até perguntei para ele: ‘e se outras meninas vêm e gravam?’, e ele falou: ‘não, você é de confiança’”, admitiu, aos risos. “Foi o que ele falou: ‘você é de confiança’, foi triste isso. Na verdade, eu não guardava, eu nunca apaguei. Quando eu tive a oportunidade, eu reuni todas as mensagens – afirmou.

Questionada sobre a divulgação das conversas, Fernanda disse que faria tudo de novo, e que resolveu divulgar porque Neymar não teria falado com ela de “um jeito bacana”.

– Se ele tivesse chegado e falado para mim de um jeito bacana: ‘poxa, Fernanda, não faz isso, porque vai prejudicar a Bruna, o bebê’, eu teria olhado a história por outro lado. Mas a resposta dele foi que eu era um caso antigo, então eu segui em frente – concluiu.