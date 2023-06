Ferj afasta três clubes do Carioca por suspeita de manipulação de resultados

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 22:41 Compartilhe

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro afastou três clubes da Série C do Campeonato Carioca de 2023. De acordo com o “ge.com”, a entidade encontrou “anormalidades caracterizadas no desenvolvimento e resultados das partidas”.

Os clubes afastados foram Duque Caxiense, São José e Brasileirinho. A Ferj também suspendeu a inscrição dos jogadores registrados por estes clubes até o fim do ano. O documento com a decisão foi assinado pelo presidente da entidade, Rubens Lopes.

A Ferj também fez o cruzamento de dados de apostas no torneio junto à empresa Sportsradar, que faz o monitoramento de possíveis casos de manipulação de resultados. Além dos clubes, alguns atletas também foram afastados.

Segundo o portal, a entidade também afirmou que a decisão não interfere na classificação final dos clubes que tentam acesso para a série B2. A competição é liderada pelo São Cristóvão, que tem 24 pontos, seguido por Uni-Souza, com 23.

