Fenerbahce, ex-time de Jorge Jesus, anuncia chegada de destaque da Inter de Milão

O Fenerbahce anunciou, na manhã desta quinta-feira, que o centroavante Edin Dzeko está na Turquia para realizar exames e assinar um contrato com o clube. Dzeko defendia a Inter de Milão desde agosto de 2021 e fez parte do elenco vice-campeão da última edição da Champions League, atuando na derrota para o Manchester City na final.

– Para informar, o mundialmente famoso atacante Edin Dzeko está em Istambul para passar por testes médicos iniciais e concluir as negociações de sua transferência para o clube – afirmou o clube em suas redes sociais.

Dzeko registrou 31 gols e 15 assistências em 101 jogos com a camisa da Nerazzurri. Antes, no primeiro escalão do futebol europeu, atuou pelo Manchester City e pela Roma, marcando mais de 100 tentos pela Giallorossi. Com a seleção da Bósnia, seus números são ótimos: é o jogador que mais atuou pelos Plavo-žuti, com 129 partidas, e 64 gols feitos.

A equipe do Fenerbahce deve passar por um processo de renovação no elenco. Mesmo com a conquista da Copa da Turquia, o treinador português Jorge Jesus, ex-Flamengo, não continuará no clube de Istambul. Enner Valencia, um dos principais jogadores do elenco, já acertou com o Internacional e jogará no Brasil pelo restante de 2023.

