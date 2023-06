Feliz na volta da Seleção, Rony não esconde ‘saudade surreal’ de jogar no Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 7:56 Compartilhe

O Palmeiras cedeu cinco jogadores para suas respectivas seleções durante a Data Fifa, mas somente Gustavo Gómez retornou a tempo de estar disponível para enfrentar o Bahia, na quarta-feira (21), em Salvador. Um dos que acabou desfalcando o time de Abel Ferreira foi Rony, que representou o Alviverde na Seleção Brasileira nos amistosos diante de Guiné e Senegal. Apesar da felicidade de ter sido convocado pela segunda vez, o atacante não escondeu a saudade que estava de defender o Verdão.

Em entrevista para a TV oficial do clube, relatou seu sentimento por estar na Amarelinha e quer seguir seu trabalho em alto nível para poder retornar outras vezes.

– Muito feliz pela convocação e por ter participado dos últimos dois amistosos. Minha segunda convocação foi uma felicidade imensa para mim. Desfrutei ao máximo, tive experiências novas e isso só me motiva ainda mais a trabalhar e a dar continuidade para ser convocado mais vezes – afirmou o camisa 10 alviverde.

Mas nada como voltar para casa e desfrutar de seu lar. Rony comentou como foi assistir aos companheiros na derrota por 1 a 0 para Bahia, pelo Brasileirão e deixou bem claro o quanto sentiu saudade de vestir a camisa alviverde.

– Sobre o jogo contra o Bahia, foi difícil, meus companheiros criaram várias oportunidades e poderíamos ter saído com um resultado positivo. Infelizmente, no final nossa equipe sofreu um gol, mas vejo lances positivos e o resto vamos tirar como lições. Fiquei assistindo de casa e é muito ruim quando estou fora porque é uma agonia e uma aflição, queria estar lá ajudando – disse o “Rústico” antes de completar:

– Agora já estou de volta e estou muito ansioso para poder usar a camisa do Palmeiras de novo, estou sentindo uma saudade surreal e espero que possamos fazer um grande jogo no domingo diante do nosso torcedor.

Em sua volta, Rony sabe que não terá uma missão fácil neste domingo (25). Isso porque o Verdão enfrenta o Botafogo, no Allianz Parque, às 16h. Nada menos do que o líder do Brasileirão com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, que é justamente o Alviverde. O camisa 10 alertou para o que a equipe precisa para sair de campo com a vitória.

– Será um jogo difícil, sabemos da fase que o Botafogo está vivendo e não podemos ficar desligados em momento algum. É um time que está intenso e confiante porque as vitórias estão vindo e temos que entrar concentrados. Não controlamos o resultado, mas sim a nossa vontade e a nossa força para fazermos um grande jogo – finalizou.

O Palmeiras pode completar dez jogos de invencibilidade contra equipes do Rio de Janeiro. Desde a conquista da Libertadores 2021 diante do Flamengo, em Montevidéu (URU), são quatro vitórias (incluindo também a do título da Supercopa do Brasil 2023 contra o mesmo Flamengo) e cinco empates contra cariocas.