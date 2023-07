Feliz com final, Vondrousova recorda: ‘Em 2022 estava aqui com um gesso no braço’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 13:24 Compartilhe

Logo após frustrar o sonho da ucaniana Elina Svitolina de chegar a sua primeira final de torneio do Gand slam, a tcheca Marketa Vondousova comemorou a própria volta por cima, após ficar mais de meia temporada afastada do circuito com uma séria lesão.

“Eu mal posso acreditar. Estou muito feliz de ter alcançado a final. Ela [Svitolina] é uma grande lutadora e também uma ótima pessoa. Pra mim foi um jogo muito difícil. Estou mesmo muito feliz”, declarou a vice-campeã de Roland Garros em 2019.

A canhota tem sofrido com lesões no punho depois da grande temporada em 2019, cujo ápice do problema se deu em 2022 e ela recodou os tempos difíceis: “Não joguei por seis meses no ano passado. Você nunca sabe se pode estar naquele nível novamente. Estou muito grata por estar aqui e estar saudável e jogar tênis novamente. Eu estava aqui no ano passado assistindo meu melhor amigo jogando as eliminatórias com gesso. Estou muito grata”, revelou Vondrousova que foi submetida a uma cirurgia para corrigir o problema.