Felipe Melo, 40 anos: relembre 5 tretas com o pitbull

O volante Felipe Melo, do Fluminense, completa 40 anos de idade nesta segunda-feira, véspera do duelo final da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Sporting Cristal-PER.

E, entre passagens por times grandes, títulos e um comportamento sempre particular, Felipe Melo colecionou “tretas” por diversos lugares onde passou. Hoje, o Lance! relembra cinco delas abaixo.

“No ringue, você não dura cinco minutos”

Em troca de farpas com o ex-jogador Edílson no programa “Os Donos da Bola”, da Band, Felipe respondeu a uma brincadeira do comentarista — que afirmou que nocautearia o atleta do Fluminense em uma luta de boxe.

Felipe disse que não lutava boxe, mas sim, jiu-jitsu. E afirmou que resolveria o “combate” com Edílson em menos de cinco minutos.

– Eu não sou lutador de boxe, eu faço jiu-jitsu há muitos anos. Meu treinador, no dia, era um treinador de jiu-jitsu que me ajudou a dar uma “suada”, eu acabei gravando um vídeo. Confesso que, se entrar em um ringue com você, você não dura cinco minutos. Mesmo fazendo boxe, você não dura cinco minutos – disparou.

“Você é meu vice”

No ano passado, Felipe Melo e Diego Ribas travaram um duelo à parte no Fla-Flu válido pelo Campeonato Carioca de 2022 — o primeiro clássico da competição. Em confronto tenso, um pênalti marcado a favor do Rubro-Negro gerou uma confusão entre os dois lados.

Felipe Melo foi cobrar o árbitro e acabou punido, depois chegou a empurrar Diego em meio às discussões entre as equipes. O lance, porém, foi ao VAR, que identificou que a bola não havia tocado no braço do zagueiro Nino.

O juiz invalidou o lance, mas Diego seguiu discutindo com Felipe, que fez uma referência ao título da Libertadores de 2021, vencida pelo Palmeiras — que contava com o jogador na época — sobre o Flamengo.

Imitou galinha em pleno Monumental de Núñez

No início do mês de junho, logo após a derrota do Fluminense para o River Plate na Argentina, por 2 a 0, Felipe Melo provocou a torcida dos donos da casa ao imitar uma galinha, apelido pejorativo dado aos “Millonarios” no país.

O volante nunca escondeu seu apreço pelo Boca Juniors, maior rival do River Plate, e os gestos de comemoração durante o duelo — inclusive ao ganhar uma cobrança de lateral — chamaram atenção.

Fez torcida invadir o campo para agredi-lo

Em um episódio digno do apelido de “pitbull”, Felipe Melo vestia a camisa do Galatasaray e participava de um clássico quente contra o Besiktas, que tinha vitória parcial da equipe laranja por 2 a 1, fora de casa.

Porém, já nos acréscimos da partida, um carrinho violento do volante brasileiro deu início a uma verdadeira confusão dentro de campo, que terminou, é claro, com a expulsão do jogador.

Na saída de campo, entretanto, veio o problema. Enquanto andava em direção ao vestiário, Felipe tirou a camisa do Galatasaray e começou a exibi-la em direção à torcida do Besiktas, que se revoltou e invadiu o campo para correr atrás do jogador.

Em uma cena impactante, todos os jogadores começaram a correr para o vestiário, que sofreu uma tentativa de invasão por parte dos milhares de torcedores que acompanhavam a partida.

“Tapa na cara de uruguaio”

Por fim, em sua apresentação pelo Palmeiras, ainda em 2017, Felipe fez questão de voltar ao Brasil com uma frase de efeito. Animado pela participação na Copa Libertadores e ciente da “aura” que envolve o torneio, o volante prometeu defender os interesses da torcida de maneira inusitada.

– Se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, vou dar. Pode ter certeza que, se vier mano a mano e eu tiver que dar porrada, vou dar porrada para defender as cores do Palmeiras – declarou.

Felipe ainda não sabia, mas sua declaração seria testada ao longo daquela Libertadores. Em duelo fora de casa contra o Peñarol, o Palmeiras venceu por 3 a 2 e a briga se tornou generalizada no fim.

Felipe, que começou a ser perseguido por vários membros da equipe uruguaia, desferiu um soco no rosto de Matías Mier e acabou punido pela Conmebol devido à agressão.