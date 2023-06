Felipe Meligeni vai à final do quali em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 9:46 Compartilhe

Felipe Meligeni, número 134 do mundo, derrubou outro grande nome do tênis e, nesta quarta-feira, assegurou vaga na final do qualificatório de Wimbledon, o torneio mais tradicional do tênis, jogado na grama.

O campineiro número três do país derrotou o uruguaio Pablo Cuevas, 904º e ex-top 20, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 7/6 (7/3) após 1h23min e vai enfrentar o moldávio Radu Albot, 106º e cabeça de chave 5, ou então o britânico Johannus Monday, 573º e convidado da organização.

O brasileiro terá a chance de disputar seu primeiro Grand Slam na carreira. Em Roland Garros ele bateu na trave com dolorida derrota na final da fase prévia. Em 2021 também perdeu na final do quali em Paris.