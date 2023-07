Felipe Meligeni enfrenta chileno no ATP de Los Cabos. Tsitsipas favorito

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 20:24 Compartilhe

Felipe Meligeni, número 176 do mundo, entrou direto na chave do ATP 250 de Los Cabos, no México, disputado no piso duro e conheceu, na noite deste sábado, seu adversário de estreia no evento com premiação de US$ 852 mil.

Ele enfrenta o chileno Alejandro Tabilo, 125º colocado, pela segunda vez na carreira. No único encontro, em Campinas (SP), em 2020, deu Meligeni.

Se vencer, Felipe pega o cabeça de chave 3, o americano Tommy Paul, 14º do mundo.

O brasileiro jogará sua quarta partida em chaves de ATP e tentará a primeira vitória. Perdeu duas no Rio Open e outra no Masters 1000 de Miami.

O principal favorito é o grego Stefanos Tsitsipas que espera o australiano Rinky Hijikata ou o americano John Isner.