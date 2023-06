Felipe Meligeni é superado na final do quali de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 10:46 Compartilhe

O campineiro Felipe Meligeni Alves, número 3 do Brasil e 134º do mundo, caiu na final do qualificatório de Wimbledon ao ser derrotado de virada pelo moldávio Radu Albot, 106º. O brasileiro tentava classificação inédita para a chave principal do mais tradicional torneio do Grand Slam.

Felipe Meligeni batalhou por 2h44 e acabou derrotado com o placar de 4/6 6/3 6/2 7/6 (8-6), tendo convertido oito aces contra um do moldávio que cometeu 20 erros não forçados contra 52 do brasileiro que disparou 43 bolas vencedoras contra 29 de Radu Albot.

Em jogo com início adiado em razão da chuva Felipe Meligeni entrou trabalhando muito bem com a devolução saiu quebrando o saque do adversário o que o 2/0 no placar mas tomou a devolução da quebra no 4º game. Firme com forehand, o campineiro chegou a nova quebra no 9º game e sacou para a parcial.

No segundo set, o moldávio arriscando devoluções e conquistou quebra no 2º game abrindo 3/0 no placar e administrando a vantagem. A terceira parcial seguiu nos moldes da anterior, Albot conquistou quebra firme no 3º game, o brasileiro vacilarei trabalhar com o segundo game para voltar a ser quebrado no 5º game e administrou.

No quarto set os dois tenistas trabalharam bem com seus games de saque, confirmando com tranquilidade até que o brasileiro cometeu erros diante de boas devoluções do rival e foi quebrado no 11º game. Sacando para a partida, Albot viu Meligeni salvar três match-points devolver a quebra e forçar o tie-break. Ali, o brasileiro abriu 2/0, viu o rival abrir para 3/2, igualou o placar, mas com mini-quebra em excelente devolução de Albot no 9º ponto, precisou salvar outros dois match-points, mas acabou derrotado.

Radu Albot aguarda sorteio para conhecer primeiro rival na chave principal.

Esta é a terceira vez que o campineiro para na final do quali de um Grand Slam e não consegue a inédita vaga na chave. Ele perdeu em 2021 e nesta edição de Roland Garros e agora em Londres.