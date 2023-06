Felipe Meligeni é campeão em Lyon e terá melhor ranking

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 12:56 Compartilhe

O campineiro Felipe Meligeni, número 156 do mundo, conquistou, neste domingo, o título do torneio challenger de Lyon, na França, seu maior triunfo na carreira, evento no saibro com premiação de 118 mil euros.

Ele derrotou na final o suíço Alexander Ritschard, 195º colocado, por 6/4 0/6 7/6 (9/7) após 2h26min de duração. Esta é a terceira conquista de challenger do tenista campeão em Iasi, na Romênia, ano passado, e em São Paulo (SP), no final de 2020.

Felipe chegou a sacar para o jogo, foi quebrado, foi ao tie-break e numa grande disputa salvou match-point até o triunfo.

Ele vai saltar para dentro dos 130 melhores e terá o melhor ranking com 463 pontos, um a mais que o paranaense Thiago Wild, voltando a ser, nesta segunda-feira, o número dois do Brasil, atrás apenas de Thiago Monteiro.

