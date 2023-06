Felipe Meligeni bate ex-top 25 e avança no quali de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 8:48 Compartilhe

Felipe Meligeni, número 134 do mundo, estreou com o pé direito nesta segunda-feira no qualificatório de Wimbledon e avançou à segunda rodada com grande triunfo.

Campeão há oito dias no challenger de Lyon, na França, o brasileiro superou o canadense Vasek Pospisil, 157º colocado e ex-top 25 do mundo, por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 7/6 (7/2) após 1h23min em duelo realizado na quadra 18 do clube de Roehampton, em Londres.

Felipe encara o uruguaio Pablo Cuevas, 904º e ex-top 20, ou o bielorrusso Egor Gerasimov, 715º e que já foi 65 do mundo.

Esta é a primeira vez que o brasileiro vence na grama como profissional. Como juvenil já havia vencido uma partida na chave de Wimbledon em 2016.