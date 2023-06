Felipe Meligeni após final do quali de Wimbledon: ‘Preparado para saltos maiores’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 12:56 Compartilhe

Após a vitória e vaga na final do qualifying de Wimbledon, Felipe Meligeni, número 134 do mundo, destacou seu bom momento e a expectativa na busca por vaga na chave principal contra o moldávio Radu Albot, 106º.

O campineiro derrotou o uruguaio Pablo Cuevas, ex-top 20, por 6/4 7/6 (7/3) na segunda rodada do quali.

“Expectativa é a melhor possível, venho no meu melhor momento da carreira, jogando um bom nível de tênis, bem mentalmente, competindo muito bem, então sinto que estou pronto para saltos maiores. É seguir, pés no chão, falta mais uma e vamos pra cima. Estou bem contente com o trabalho de todos os dias e vamos lá”, disse Meligeni que vem de título do challenger de Lyon, na França.