Felipe Anderson de volta ao Santos? Entenda situação do meia da Lazio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 12:29 Compartilhe

Cogitado como possível alvo do Santos nesta janela de transferências, Felipe Anderson está em alta na Europa. Para tirar o meia-atacante da Lazio, será uma tarefa complexa.

Segundo apurado pela reportagem do Lance!, Felipe Anderson e seu estafe estão cientes do interesse do Peixe, mas não receberam qualquer contato oficial por parte do clube paulista. O jogador possui carinho pelo Alvinegro Praiano, time que o revelou.

Pessoas próximas ao meia-atacante disseram ao L! que o atleta está muito bem e satisfeito no futebol italiano. Valorizado no mercado europeu e sem uma idade considerada avançada (30 anos), ele terminou a temporada 22/23 como titular da Lazio, realizou 50 partidas, marcou 12 gols e distribuiu seis assistências.

Somando as duas últimas temporadas, Felipe Anderson atuou em 98 jogos com a camisa da Lazio e é visto como fundamental no time. A equipe, inclusive, ficou na segunda posição do Campeonato Italiano e se classificou para a próxima Champions League, um grande atrativo para o brasileiro permanecer.

Avaliado em 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões) segundo o site “Transfermarkt”, Felipe Anderson possui contrato com os italianos por mais uma temporada europeia, até junho de 2024. O Lance! soube que o atleta recebeu sondagens de times árabes.

+ Finanças do Santos explicadas: fracasso esportivo desafia e põe em xeque trabalho de recuperação

COMO O SANTOS PODERIA FAZER A OPERAÇÃO?

A remota possibilidade de Felipe Anderson rumar ao Santos tem relação com as negociações da Lazio pelo atacante Marcos Leonardo. A princípio, o clube italiano sinalizou com uma oferta que poderia chegar a 18 milhões de euros (R$ 95,4 milhões) para contratar o camisa 9 alvinegro, mas as tratativas caminham por valores bem inferiores.

Com isso, o Peixe estuda propor uma troca de jogadores, mas Felipe Anderson (muito) dificilmente seria disponibilizado. A Lazio ainda não apresentou uma proposta oficial e as partes ainda debatem o modelo de negócio.

CARREIRA

Vendido pelo Santos à Lazio em 2013, Felipe Anderson tem currículo de sucesso na Europa e atuou no West Ham (ING) e no Porto (POR), além do clube italiano. Ele também já foi convocado pela Seleção Brasileira e disputou as Olimpíadas Rio 2016.