Felipão se diz satisfeito com o elenco do Atlético-MG e dispara sobre reforços: ‘Não preciso de ninguém’

Sucessor de Eduardo Coudet no Atlético-MG, Luiz Felipe Scolari tem uma forma de pensar o elenco alvinegro totalmente diferente do treinador argentino. Se o plantel numericamente curto e a falta de reposições foram dois dos motivos que ocasionaram a saída de Chacho Coudet, para Felipão, o Galo não precisa de reforços e será capaz de brigar por títulos na sequência da temporada.

Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, Felipão afirmou não precisar de peças, mas sim que os jogadores entendam sua forma de trabalho. Aos 74 anos, Scolari ressalta que terá o desafio de formar uma equipe com os atletas que já estão no Atlético-MG.

– Se eu tiver a oportunidade de dizer às pessoas que dirigem o Galo, eu não preciso de ninguém. Preciso que os jogadores trabalhem comigo, com a equipe normalmente, e que a gente se entenda em algumas situações um pouquinho melhor, porque cada técnico tem sua forma de trabalhar e observar um jogo – avaliou.

Em seguida, Felipão ainda reiterou a necessidade que o Galo esteja na mesma sintonia e com o mesmo objetivo que o fez voltar ao cargo de treinador: o de vencer os títulos. Atualmente, o Atlético-MG é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro e o segundo no Grupo G da Libertadores.

– Não preciso de ninguém, preciso de todo o grupo que está por fora e que eu fiquei admirado de ver como eles trabalham. Quero formar uma equipe, um grupo, e que esse grupo tenha a mentalidade que eu também tive ao vir para o Atlético, que é ganhar as competições complementou Scolari.

O Atlético-MG volta a campo às 18h30 do próximo sábado, 24 de junho, contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Castelão, capital cearense.

